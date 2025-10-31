Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 155,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:02 Uhr die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 155,80 EUR. Bei 155,80 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,80 EUR ab. Bei 155,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 115 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,36 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 218,43 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

