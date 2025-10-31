DAX24.058 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl64,84 +0,2%Gold4.026 -0,3%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Pfeiffer Vacuum im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

31.10.25 12:04 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 155,80 EUR.

Pfeiffer Vacuum AG
156,00 EUR 1,00 EUR 0,65%
Mit einem Wert von 155,80 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 11:37 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,80 EUR. Bisher wurden heute 315 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,13 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen