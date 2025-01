Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag kaum bewegt

Blick auf Pfizer-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 26,63 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 26,63 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 26,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,59 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 623.501 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 18,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,49 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 8,05 Prozent wieder erreichen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,67 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,20 USD je Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach -0,42 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 13,23 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.02.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

