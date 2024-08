Aktienentwicklung

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Nachmittag

06.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 29,65 USD abwärts.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 29,65 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,25 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 809.927 Pfizer-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,19 USD. Dieser Kurs wurde am 22.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,41 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Mit Abgaben von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 31,40 USD angegeben. Am 30.07.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 12,73 Mrd. USD umsetzen können. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Pfizer-Aktie dreht ins Plus: Ausblick nach oben revidiert S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse

