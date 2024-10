Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,01 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,01 USD abwärts. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 28,85 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 606.472 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,92 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 16,93 Prozent Luft nach oben. Bei 25,21 USD fiel das Papier am 27.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 15,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,68 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,00 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 30.07.2024 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer ebenfalls 0,41 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,28 Mrd. USD im Vergleich zu 12,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 29.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Pfizer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,66 USD je Aktie belaufen.

