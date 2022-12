Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:22 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 51,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 50,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.014 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 26,99 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.094,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,48 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie an der NASDAQ tiefer: Impfstoff gegen Grippe und Corona wird von der FDA geprüft

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Vakzine erhalten in den USA Zulassung für Kleinkinder

GSK-Aktien und Sanofi-Aktien steigen kräftig: Richter weist Klagen wegen angeblicher Zantac-Risiken ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com