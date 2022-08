Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 48,64 EUR. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 48,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 5.523 Stück.

Am 20.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 10,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2021 bei 35,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,60 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 53,80 USD.

Pfizer gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.742,00 USD – ein Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 18.977,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

