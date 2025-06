Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 23,85 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 23,85 USD. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,82 USD aus. Bei 23,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 3.112.072 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,54 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 32,22 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,31 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,55 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,09 USD im Jahr 2027 aus.

