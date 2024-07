Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 29,75 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 29,75 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 29,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,12 USD. Zuletzt wurden via New York 931.096 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 37,80 USD erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 27,06 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,69 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,65 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 31,00 USD angegeben.

Am 01.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

