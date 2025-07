Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 24,87 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 24,87 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 24,87 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,35 USD. Bisher wurden via New York 744.993 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,80 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 15,90 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,72 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Pfizer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,00 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Erste Schätzungen: Pfizer informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

BioNTech-Aktie während Patentstreit im Blick: Berufung gegen Moderna-Urteil in London