Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 25,82 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 25,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 25,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.250.600 Pfizer-Aktien.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 22,16 Prozent Luft nach oben. Bei 24,49 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,20 USD.

Pfizer gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Pfizer am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 USD je Aktie.

