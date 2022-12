Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Mittwochmittag ins Minus

Die Pfizer-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 48,08 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,92 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.125 Pfizer-Aktien.

Bei 53,40 EUR markierte der Titel am 11.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,16 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 22.638,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.094,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,04 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,48 USD je Aktie belaufen.

