Pfizer Aktie News: Pfizer verteuert sich am Mittwochvormittag

Das Papier von Pfizer legte um 29.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 48,22 EUR. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 48,24 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 48,24 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 140 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2021 auf bis zu 32,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 47,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,33 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.661,00 USD umgesetzt, gegenüber 14.582,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 28.07.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien in Grün: Neue Daten zu Omikron-Impfstoffen

BioNTech-Aktie springt hoch: Bau von erster BioNTech-Produktionsstätte in Afrika angelaufen

BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com