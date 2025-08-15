Phoenix Motor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Phoenix Motor hat sich am 14.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Phoenix Motor ein EPS von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Phoenix Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 77,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen USD im Vergleich zu 12,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net