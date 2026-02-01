DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 -1,9%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1858 +0,1%Öl65,87 -6,8%Gold4.538 -6,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 Allianz 840400 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen 10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Vize-Justizminister: Keine weiteren Anklagen in Epstein-Fall

02.02.26 06:17 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium plant nach der Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vorerst keine weiteren Anklagen. Bei der Prüfung der Epstein-Akten sei darin nichts gefunden worden, was dem Ministerium eine Strafverfolgung ermöglichen würde, sagte der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche dem US-Sender CNN. Die ganze Welt könne sich nun das veröffentlichte Material ansehen und selbst "beurteilen, ob wir uns geirrt haben", sagte er weiter.

Wer­bung

Der Vize-Justizminister räumte ein, dass das veröffentlichte Material Verstörendes enthalten habe. "Es gibt viele schreckliche Fotos, die offenbar von Herrn Epstein oder von Menschen aus seinem Umfeld aufgenommen wurden, aber das erlaubt uns nicht unbedingt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen", so Blanche.

Der US-Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. 2019 kam er im Alter von 66 Jahren in einer Gefängniszelle zu Tode. Das veröffentlichte Material enthält unter anderem E-Mails, Gerichtsdokumente, ärztliche Gutachten, aber auch etliche Fotos und Videos.

Besonders groß ist das Interesse an dem Fall, weil Epstein beste Kontakte in die High Society hatte. In den veröffentlichten Unterlagen kommen viele bekannte Persönlichkeiten vor, darunter auch US-Präsident Donald Trump. Allerdings gibt es keine Hinweise auf eine Verwicklung des Republikaners in den Skandal. Der US-Präsident bestreitet jegliche Verwicklung in die kriminellen Machenschaften.

Wer­bung

Das US-Justizministerium hatte am Freitag eine letzte Charge an Ermittlungsakten veröffentlicht. Blanche hatte erklärt, das Ministerium sei damit nun seiner Verpflichtung nachgekommen. Dass die jahrelange Debatte um die Veröffentlichung der Epstein-Akten damit beendet ist, gilt allerdings als unwahrscheinlich./gma/DP/zb