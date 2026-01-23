DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -3,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin72.923 -3,3%Euro1,1865 +0,4%Öl65,88 +2,8%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 BASF BASF11 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Xtrackers-Ausblick: Diese ETF-Trends prägen das Anlagejahr 2026 Xtrackers-Ausblick: Diese ETF-Trends prägen das Anlagejahr 2026
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Pistorius: Entschuldigung von Trump wäre Zeichen von Anstand

25.01.26 22:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hält nach den Unterstellungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr eine Entschuldigung für angebracht. Auf die Frage, ob sich Trump bei den Angehörigen der gefallenen Soldaten entschuldigen müsse, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Caren Miosga": "Das wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt und auch von Einsicht." Pistorius deutete dann aber an, dass er nicht wirklich damit rechnet: "Wir wissen alle, wie der amerikanische Präsident funktioniert."

Wer­bung

Trump hatte im Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch "ein wenig" zurück geblieben, "etwas abseits der Frontlinien", sagte Trump.

Pistorius sagte: "Ich habe großen Respekt vor der Leistung der amerikanischen Nation und des Bündnispartners, die die USA für uns 70 Jahre war. Aber Respekt ist eine Sache, die gegenseitig erbracht werden muss." Und wie Trump über die Gefallenen der Verbündeten zu reden, sei "einfach unanständig und respektlos". Auf die Frage, ob er mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth darüber sprechen werde, sagte er: "Sobald ich ihn sehe, selbstverständlich"./bg/DP/zb