Plug Power im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

04.09.25 16:10 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,27 EUR 0,00 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 1,47 USD. Bei 1,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.413.907 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,32 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 125,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 53,15 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,97 Mio. USD – ein Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

