Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zündet am Abend Kursrakete
Die Aktie von Plug Power zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 20,4 Prozent auf 2,81 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 20,4 Prozent auf 2,81 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,42 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 25.633.251 Aktien.
Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.
Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 11.08.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD ausweisen wird.
