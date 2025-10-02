Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 2,91 USD ab.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 2,91 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 2,83 USD. Bei 2,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.085.675 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,32 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 320,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 143,35 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,612 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

