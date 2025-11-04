Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger setzen Plug Power am Abend unter Druck

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 2,59 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 2,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 2,58 USD. Bei 2,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.314.134 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 77,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Abschläge von 73,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,612 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

