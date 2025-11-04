Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Plug Power im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 2,80 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 2,80 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 2,80 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.118.731 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 63,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,612 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

