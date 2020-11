Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power mit Abschlägen

Die Plug Power-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 15,10 EUR nach. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,76 EUR ab. Bei 15,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 80.805 Stück.

Am 08.10.2020 00:00:00 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,69 EUR an. Bei 2,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2019 00:00:00 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,219 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

