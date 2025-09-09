Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power reagiert am Mittwochabend positiv

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 1,43 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 1,43 USD. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 1,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.483.524 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 3,32 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 132,98 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,69 USD ab. Mit Abgaben von 51,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD einfahren.

