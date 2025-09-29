Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 2,24 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 2,24 USD. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 2,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.628.807 Plug Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,32 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 48,55 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 223,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 173,97 Mio. USD gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,612 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

