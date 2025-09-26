Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Plug Power
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 2,28 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 2,28 USD ab. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 2,23 USD. Bei 2,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 8.622.140 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,32 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 45,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,69 USD am 17.05.2025. Mit einem Kursverlust von 69,63 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,97 Mio. USD im Vergleich zu 143,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,615 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Plug Power Inc.
Nachrichten zu Plug Power Inc.
Alle: Alle Empfehlungen