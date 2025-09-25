Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Freitagabend ins Plus

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 2,37 USD zu.

Das Papier von Plug Power legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 2,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 2,49 USD. Mit einem Wert von 2,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 10.219.252 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 3,32 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 28,61 Prozent niedriger. Am 17.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD. Mit Abgaben von 70,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,615 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt

Plug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich?

Nach Fed-Zinssenkung: Plug Power-Aktie nach Aufschwung mit weiteren Gewinnen