Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagabend im Bärenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 2,26 USD.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 2,26 USD abwärts. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,20 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14.660.369 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 3,32 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 32,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,36 Prozent.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 173,97 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,615 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

