DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,63 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Kursentwicklung im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagabend im Bärenmodus

25.09.25 20:24 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagabend im Bärenmodus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 2,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,98 EUR -0,05 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 2,26 USD abwärts. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,20 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14.660.369 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 3,32 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 32,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,36 Prozent.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 173,97 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,615 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich?

Nach Fed-Zinssenkung: Plug Power-Aktie nach Aufschwung mit weiteren Gewinnen

Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen