Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power büßt am Donnerstagnachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 2,32 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 2,32 USD ab. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 2,20 USD. Bei 2,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.061.357 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 43,10 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 70,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 11.08.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,615 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

