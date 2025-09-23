Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Bären lasten am Nachmittag auf Plug Power

Notierung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,5 Prozent auf 2,39 USD nach.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 5,5 Prozent auf 2,39 USD abwärts. Bei 2,37 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.393.243 Plug Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 3,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 245,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,615 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

