Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Mittwochabend

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 2,42 USD ab.

Das Papier von Plug Power befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,5 Prozent auf 2,42 USD ab. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 2,34 USD. Bei 2,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 25.335.906 Plug Power-Aktien.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 27,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 71,39 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,615 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

