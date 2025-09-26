Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 2,30 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 2,30 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 2,29 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.713.383 Plug Power-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,32 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,66 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,89 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 173,97 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,615 USD je Plug Power-Aktie.

