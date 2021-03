Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power schwächer

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Dow stabil -- VW mit Absatzboom -- Renault stößt Daimler-Anteil ab -- RTL mit Gewinnrückgang für 2020 -- T-Mobile, Deutsche Bank, Fortum, BMW im Fokus

Späte Lieferung von Johnson & Johnson wegen Zweifel an US-Linie. Bayer schlägt zwei US-Experten für den Aufsichtsrat vor. In den USA stapeln sich offenbar Millionen Dosen AstraZeneca. Barclays hebt freenet-Aktie auf "Overweight". EssilorLuxottica gibt sich nach Erholung wieder optimistischer. Siemens leiht sich zehn Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt. Daimler ruft 2,6 Millionen Autos in China wegen Softwareproblemen zurück.