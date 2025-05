Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 0,722 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,722 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 0,724 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,713 USD. Zuletzt wechselten 1.816.817 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,545 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 390,793 Prozent hinzugewinnen. Am 15.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,699 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 3,363 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 133,67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,26 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,610 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie nach Zahlen schwächer: Abermals deutliche Verluste gemacht

Plug Power-Aktie +25 Prozent: Neue Kreditfazilität und vorläufige Zahlen

Plug Power-Aktie mit Mega-Kursrutsch im April: Das steckt dahinter