Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Bullen treiben Plug Power am Abend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Plug Power. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 18,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 18,8 Prozent auf 2,00 USD. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 2,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 17.883.159 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 66,42 Prozent wieder erreichen. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 188,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,97 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD einfahren.

