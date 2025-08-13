Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Abend ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 2,10 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 4,8 Prozent auf 2,10 USD. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 2,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.293.352 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 36,90 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2025). Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 203,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.

