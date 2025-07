Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 10,3 Prozent auf 1,98 USD nach oben.

Das Papier von Plug Power konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 10,3 Prozent auf 1,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 2,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.093.187 Plug Power-Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 3,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 40,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Plug Power gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 133,67 Mio. USD – ein Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 120,26 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Plug Power am 07.08.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,599 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

