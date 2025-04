Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag stärker

Plug Power im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1,05 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 1,05 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,11 USD zu. Bei 1,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.098.340 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 366,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (0,76 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 03.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -1,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,81 Prozent zurück. Hier wurden 191,47 Mio. USD gegenüber 222,16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,631 USD ausweisen wird.

