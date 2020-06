Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power im Plus

Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 7,47 EUR. Bei 7,72 EUR erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 187.461 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,72 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.08.2019 bei 1,58 EUR.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2021 einen Verlust in Höhe von -0,232 USD je Aktie ausweisen dürften.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

