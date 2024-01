Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

NYSE-Handel im Blick

So performte der Dow Jones am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 37.715,04 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,006 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,032 Prozent auf 37.701,63 Punkte an der Kurstafel, nach 37.689,54 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37.495,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 37.790,08 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der Dow Jones auf 36.245,50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, wies der Dow Jones 33.433,35 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33.147,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 3,87 Prozent auf 113,24 USD), Amgen (+ 3,25 Prozent auf 297,39 USD), Verizon (+ 3,13 Prozent auf 38,88 USD), UnitedHealth (+ 2,44 Prozent auf 539,34 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 2,07 Prozent auf 26,65 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-4,88 Prozent auf 47,80 USD), Apple (-3,58 Prozent auf 185,64 USD), Boeing (-3,41 Prozent auf 251,76 USD), Salesforce (-2,66 Prozent auf 256,13 USD) und Nike (-1,86 Prozent auf 106,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 22.918.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,716 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

