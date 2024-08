Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Index-Performance

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 18.542,03 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,190 Prozent auf 18.548,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18.513,10 Punkten am Vortag.

Bei 18.665,75 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.433,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 20.331,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.161,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der NASDAQ 100 15.028,07 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,08 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Super Micro Computer (+ 6,33 Prozent auf 540,98 USD), NVIDIA (+ 4,08 Prozent auf 109,02 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,21 Prozent auf 142,47 USD), Starbucks (+ 2,58 Prozent auf 77,03 USD) und DexCom (+ 2,16 Prozent auf 71,27 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-9,09 Prozent auf 2,90 USD), Warner Bros Discovery (-4,48 Prozent auf 6,71 USD), Moderna (-4,29 Prozent auf 81,29 USD), Charter A (-3,75 Prozent auf 350,76 USD) und The Kraft Heinz Company (-3,12 Prozent auf 34,17 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 61.627.188 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,010 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

