Pluszeichen in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite aktuell

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,30 Prozent fester bei 17.858,68 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent schwächer bei 17.793,95 Punkten, nach 17.805,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17.765,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.892,78 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,24 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 16.920,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16.399,52 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 27.06.2023, einen Wert von 13.555,67 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 20,95 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17.936,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.477,57 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell BlackBerry (+ 10,53 Prozent auf 3,36 CAD), Century Casinos (+ 8,61 Prozent auf 2,90 USD), American Software A (+ 8,45 Prozent auf 9,24 USD), Landec (+ 6,42 Prozent auf 5,14 USD) und Lifetime Brands (+ 5,90 Prozent auf 8,62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ebix (-42,35 Prozent auf 0,10 USD), Allscripts Healthcare Solutions (-6,74 Prozent auf 9,00 USD), SIGA Technologies (-5,88 Prozent auf 7,36 USD), Sangamo Therapeutics (-5,86 Prozent auf 0,40 USD) und Enzon Pharmaceuticals (-4,39 Prozent auf 0,18 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.736.817 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,134 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net