Kursverlauf

Pluszeichen in Wien: Am Mittag Gewinne im ATX Prime

22.12.25 12:25 Uhr
Pluszeichen in Wien: Am Mittag Gewinne im ATX Prime | finanzen.net

Aktuell agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
31,40 EUR 2,10 EUR 7,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
100,60 EUR 1,30 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,15 EUR 0,50 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
72,00 EUR 3,00 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
5,72 EUR -0,06 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
18,30 EUR -0,85 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
46,66 EUR 0,26 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
12,50 EUR -0,18 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBM Development AG
20,40 EUR -0,10 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
65,50 EUR 1,50 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
37,64 EUR 0,18 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
3,12 EUR -0,02 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.597,9 PKT 1,3 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen

Am Montag klettert der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 2.599,75 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 2.596,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2.596,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2.592,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.605,50 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2.384,30 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 2.303,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 1.789,06 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 42,38 Prozent nach oben. 2.605,50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 3,17 Prozent auf 71,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 65,70 EUR), Semperit (+ 2,59 Prozent auf 12,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,30 Prozent auf 31,20 EUR) und OMV (+ 1,34 Prozent auf 46,96 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-6,56 Prozent auf 5,70 EUR), Wolford (-5,85 Prozent auf 3,22 EUR), EVN (-3,53 Prozent auf 27,30 EUR), Marinomed Biotech (-3,12 Prozent auf 18,65 EUR) und UBM Development (-1,92 Prozent auf 20,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 63.712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,71 zu Buche schlagen. Mit 9,31 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

