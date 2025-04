Pluszeichen in Zürich: SLI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Index im Fokus

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstag.

Am Dienstag steht der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,42 Prozent im Plus bei 1.954,62 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,250 Prozent höher bei 1.951,40 Punkten in den Handel, nach 1.946,54 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1.947,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1.955,22 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SLI mit 2.074,03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2.070,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2024, wies der SLI einen Stand von 1.855,50 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Novartis (+ 1,08 Prozent auf 94,41 CHF), ams-OSRAM (+ 0,93 Prozent auf 7,07 CHF), Sandoz (+ 0,91 Prozent auf 36,40 CHF), Logitech (+ 0,81 Prozent auf 64,60 CHF) und Alcon (+ 0,71 Prozent auf 79,28 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,88 Prozent auf 43,01 CHF), Temenos (-0,68 Prozent auf 58,40 CHF), Swiss Re (-0,31 Prozent auf 144,40 CHF), Straumann (-0,29 Prozent auf 102,70 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,21 Prozent auf 188,40 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 266.518 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,194 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,74 zu Buche schlagen. Mit 5,91 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

