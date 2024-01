Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende fester

Kursverlauf

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Am Dienstag notierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,25 Prozent höher bei 1.825,35 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,170 Prozent auf 1.823,92 Punkte an der Kurstafel, nach 1.820,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1.821,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.829,64 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1.776,68 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 1.618,14 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 30.01.2023, einen Wert von 1.780,91 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,51 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1.829,64 Punkten. 1.742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Partners Group (+ 3,07 Prozent auf 1.175,50 CHF), Swiss Life (+ 1,37 Prozent auf 620,40 CHF), Richemont (+ 1,32 Prozent auf 130,45 CHF), UBS (+ 1,29 Prozent auf 26,00 CHF) und Julius Bär (+ 1,16 Prozent auf 47,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-1,78 Prozent auf 2,16 CHF), Givaudan (-1,66 Prozent auf 3.624,00 CHF), Sandoz (-1,43 Prozent auf 29,03 CHF), Zurich Insurance (-1,26 Prozent auf 438,40 CHF) und Lonza (-0,46 Prozent auf 432,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4.554.374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

