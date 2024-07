Pluszeichen in Zürich: SMI freundlich

SMI-Performance im Blick

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 12.052,47 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,381 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12.027,31 Zählern und damit 0,136 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12.011,02 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12.052,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11.996,00 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,450 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wurde der SMI mit 12.007,04 Punkten berechnet. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 11.616,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wurde der SMI mit 11.219,15 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,90 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12.295,18 Punkten. Bei 11.064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,35 Prozent auf 502,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,55 Prozent auf 268,10 CHF), Geberit (+ 1,54 Prozent auf 539,20 CHF), Sika (+ 1,14 Prozent auf 258,20 CHF) und Holcim (+ 1,07 Prozent auf 79,28 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Life (-1,15 Prozent auf 652,60 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 107,25 CHF), Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 473,90 CHF), Roche (-0,20 Prozent auf 248,00 CHF) und Novartis (-0,17 Prozent auf 96,30 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 738.860 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,913 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,29 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net