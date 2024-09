Pluszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester

SMI-Performance

Der SMI verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Am Donnerstag geht es im SMI um 12:07 Uhr via SIX um 0,49 Prozent auf 11.980,83 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,418 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,463 Prozent auf 11.978,07 Punkte an der Kurstafel, nach 11.922,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11.934,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11.999,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,151 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11.873,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wurde der SMI mit 12.167,59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der SMI einen Wert von 10.987,13 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 7,26 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12.483,57 Punkten. Bei 11.064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 5,31 Prozent auf 1.171,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,49 Prozent auf 254,70 CHF), UBS (+ 2,47 Prozent auf 24,94 CHF), Holcim (+ 2,39 Prozent auf 80,54 CHF) und Geberit (+ 2,20 Prozent auf 538,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Roche (-3,27 Prozent auf 260,00 CHF), Lonza (-0,15 Prozent auf 544,20 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 546,50 CHF), Nestlé (-0,09 Prozent auf 87,68 CHF) und Givaudan (-0,09 Prozent auf 4.523,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.304.058 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,726 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net