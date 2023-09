Pluszeichen in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

SPI aktuell

Der SPI zeigt sich heute kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 14.559,13 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,959 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,412 Prozent schwächer bei 14.491,09 Punkten in den Handel, nach 14.551,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14.584,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.491,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der SPI-Kurs bei 14.301,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, wies der SPI einen Stand von 14.881,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, verzeichnete der SPI einen Stand von 13.585,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15.314,62 Punkten. Bei 13.616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Achiko (+ 14,29 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (+ 13,94 Prozent auf 0,08 CHF), AIRESIS (+ 9,38 Prozent auf 0,70 CHF), ams (+ 5,27 Prozent auf 5,71 CHF) und Romande Energie (+ 3,37 Prozent auf 55,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-9,48 Prozent auf 0,11 CHF), Autoneum (-6,60 Prozent auf 118,80 CHF), Schlatter Industries (-5,60 Prozent auf 23,60 CHF), Idorsia (-4,57 Prozent auf 3,76 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-3,99 Prozent auf 0,53 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.385.086 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,562 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

2023 weist die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net