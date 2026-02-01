DAX24.442 -0,7%Est505.917 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -8,4%Nas22.701 -0,9%Bitcoin57.624 -7,1%Euro1,1792 -0,1%Öl67,34 -2,3%Gold4.851 -2,3%
Polen und Ukraine wollen gemeinsam Rüstung produzieren

05.02.26 16:32 Uhr

KIEW/WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen und die Ukraine wollen ihre Zusammenarbeit bei der Rüstungsproduktion verstärken. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten der polnische Regierungschef Donald Tusk und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Auf der Plattform X schrieb Tusk, dies sei "mehr als nur die Vorstufe zur praktischen Zusammenarbeit". Er ergänzte: "Dies war seit vielen Monaten unser Ziel, und wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Idee der gemeinsamen Waffen- und Munitionsproduktion zu verwirklichen."

Wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf Tusk ausführte, ist neben der gemeinsamen Produktion von Munition und verschiedener Militärausrüstung auch eine gemeinsame Entwicklung von Verteidigungstechnologien geplant. Die Produktion soll demnach an Betriebsstandorten sowohl in Polen als auch in der Ukraine erfolgen. Tusk betonte PAP zufolge bei der Unterzeichnung, dass es sich bei der Zusammenarbeit nicht nur um eine Frage der Sicherheit der Ukraine und Polens handle, sondern auch um eine gute Geschäftsmöglichkeit für beide Länder in der Zukunft.

Tusk war am Vormittag nach Kiew gereist. Vor der Unterzeichnung legten er und Selenskyj Kränze an der Gedenkmauer für die gefallenen Verteidiger der Ukraine in Kiew nieder. Polen gilt als engster Verbündeter der Ukraine, die sich seit knapp vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt./ct/DP/he