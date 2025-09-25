DAX23.641 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,65 +2,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.290 +1,6%Euro1,1746 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.765 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Amazon 906866 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX pendelt zur Wochenmitte in enger Range um die Nulllinie Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX pendelt zur Wochenmitte in enger Range um die Nulllinie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Polizei: Angriff auf Bahninfrastruktur - Kabel beschädigt

24.09.25 14:00 Uhr

KOBLENZ/TRIER (dpa-AFX) - An einer Bahnstrecke in Koblenz ist ein Hochspannungskabel angeflext und damit ein Kabelbrand ausgelöst worden. Die Polizei sprach von einem Angriff auf die Bahninfrastruktur. Zu möglichen Hintergründen könne man aber noch nichts sagen, teilte ein Sprecher mit.

Wer­bung

Der Schaden sei erst am Dienstag entdeckt worden, nachdem es drei Wochen immer wieder Spannungsschwankungen auf der Bahnstrecke zwischen Neuwied und Koblenz gegeben habe. Die Tat sei bereits am 1. September begangen worden. Der Bahnverkehr sei aber nicht eingeschränkt gewesen.

Die Bundespolizei Trier sucht nun nach Zeugen. Bei der Tat sei es zu einem Kurzschluss gekommen, durch den es auch eine Stichflamme und einen Kabelbrand gegeben habe. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Personen Brandverletzungen zugezogen und sich in ärztliche Versorgung begeben haben", hieß es.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Fälle von Sabotage und Brandsätzen an Bahngleisen gegeben. In Nordrhein-Westfalen hatte das zeitweise enorme Auswirkungen auf den Bahnverkehr./wem/DP/stw