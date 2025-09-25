Polizei: Angriff auf Bahninfrastruktur - Kabel beschädigt

KOBLENZ/TRIER (dpa-AFX) - An einer Bahnstrecke in Koblenz ist ein Hochspannungskabel angeflext und damit ein Kabelbrand ausgelöst worden. Die Polizei sprach von einem Angriff auf die Bahninfrastruktur. Zu möglichen Hintergründen könne man aber noch nichts sagen, teilte ein Sprecher mit.

Der Schaden sei erst am Dienstag entdeckt worden, nachdem es drei Wochen immer wieder Spannungsschwankungen auf der Bahnstrecke zwischen Neuwied und Koblenz gegeben habe. Die Tat sei bereits am 1. September begangen worden. Der Bahnverkehr sei aber nicht eingeschränkt gewesen.

Die Bundespolizei Trier sucht nun nach Zeugen. Bei der Tat sei es zu einem Kurzschluss gekommen, durch den es auch eine Stichflamme und einen Kabelbrand gegeben habe. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Personen Brandverletzungen zugezogen und sich in ärztliche Versorgung begeben haben", hieß es.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Fälle von Sabotage und Brandsätzen an Bahngleisen gegeben. In Nordrhein-Westfalen hatte das zeitweise enorme Auswirkungen auf den Bahnverkehr./wem/DP/stw