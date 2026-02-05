DAX24.567 -0,1%Est505.965 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,3%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.366 -4,3%Euro1,1793 -0,1%Öl68,73 -0,3%Gold4.885 -1,6%
Polizei: Größerer Stromausfall in Stuttgart - Ursache unklar

05.02.26 11:26 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Stadtgebiet von Stuttgart gibt es einen größeren Stromausfall. Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen. Man habe Streifenbesatzungen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien auch größere Kreuzungen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Zur Ursache könne man derzeit nichts sagen.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen. Derzeit gebe es aber keine Brandeinsätze. Die Feuerwehr sei jedoch selbst von dem Ausfall betroffen und müsse sich noch einen Überblick verschaffen.

Zudem fiel in vielen Büros zeitweilig das Internet aus. Die Stromnetzbetreiber konnten zu dem Vorfall zunächst nichts sagen.

Fahrgästen zufolge waren auch die Stadtbahnen in Stuttgart von dem Stromausfall betroffen. Sie habe in einer Stadtbahn gesessen, die für mehrere Minuten nicht habe weiterfahren können, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Es gab eine Durchsage, dass es einen Stromausfall gibt und dass es in wenigen Minuten weitergeht", sagte die Frau.

Die S-Bahnen und der Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) waren einem Bahnsprecher zufolge nicht betroffen.

In Stuttgart leben rund 600.000 Menschen. Die Stadt ist Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und Sitz vieler wichtiger Institutionen und auch vieler großer Unternehmen./dna/DP/jha